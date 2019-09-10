شكرا لقرائتكم 4 لاعبين أعمدة أساسية فى الأهلي بحقبة فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تتضح بعد رؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى خاصة على مستوى رؤيته بالنسبة للتشكيل الأساسي، و الذي سيعتمد عليه خلال مباريات الفريق الأحمر سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ورغم قيادة فايلر لتدريبات الأهلى منذ قرابة الأسبوع إلا أن عدم خوض فايلر لأى مباراة سواء رسمية أو ودية يفرض حالة من الغموض على اختياراته.

بمتابعة الخليج 365 لمران الأهلى فإن هناك لاعبين سيعتمد عليهم فايلر بنسبة كبيرة، وهو ما يظهر فى الاهتمام البالغ بهم فى التدريبات ومنحهم دوماً العديد من التعليمات الفنية وهم حمدي فتحى ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية

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ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية فجر غد الاربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة؛ منها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بأثيوبيا، ويرأس بعثة الأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.