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شكرا لقرائتكم تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
على أن تكون مواعيد بيع التذاكر كالتالى ..
من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرآ، ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء.
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