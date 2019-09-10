شكرا لقرائتكم تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت الصفحة الرسمية للنادى الاسماعيلى عبر فيس بوك أنه بالاتفاق مع الجهات المعنية قد تقرر فتح منافذ بيع تذاكر حضورمباراة الدراويش مع أهلى بنى غازى الليبى التاسعة صباح غداً الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر. على أن تكون مواعيد بيع التذاكر كالتالى .. من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرآ، ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء. Advertisements واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى للمغربى رضوان جيد . وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فى السادسة مساء الجمعة المقبل فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

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