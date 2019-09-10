طلائع الجيش يواجه نبروه ودياً الخميس المقبل...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش مواجهة نظيره نبروه ودياً الخميس المقبل ضمن الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد .
وسيستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق يومى الاحد والاثنين عقب الفوز على دبا الحصن الاماراتى .
وفاز فريق طلائع الجيش علي نظيره دبا الحصن الاماراتي بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت الماضى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد ، سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري .
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