شكرا لقرائتكم الكويت وأستراليا.. مواجهات متكررة ونتائج متباينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدخل المنتخب الكويتي، يوم الثلاثاء، مواجهة هامة أمام أستراليا، بعد الفوز الكبير بسباعية نظيفة في افتتاح مبارياته مع أمل تحقيق ثلاث نقاط ستكون حاسمة في السباق على التأهل من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

والتقى الفريقان في 12 مناسبة، فاز كل منهما في خمسة فيما انتهت نتيجة التعادل في مناسبتين، وكانت آخر مباراة جمعتهما في مسابقة رسمية عام 2015 في كأس آسيا، حقق فيها المنتخب الأسترالي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

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يخوض المنتخب الأسترالي تحت قيادة المدرب غراهام أرنولد أولى مبارياته بالتصفيات، ويعد آدم تاغارت أخطر عناصر المنتخب الأسترالي، حيث تصدر قائمة هدافي دوري كوريا الجنوبية بستة عشر هدفا.

أستراليا الساعية لتحقيق بداية موفقة في مشوارها بالتصفيات، تهدف لتسجيل حضورها السادس والخامس على التوالي في نهائيات كأس العالم، وأقام المنتخب معسكر قصير لمدة أسبوع في دبي لزيادة الانسجام في التشكيلة التي شهدت تغييرات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وهي مواجهة حاسمة سيحاول فيها الأزرق الكويتي الإبقاء على صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المزدوجة والإبقاء على حلم مشاركة مونديالية ثانية وهو الذي شارك مرة واحدة في نهائيات كأس العالم حدث ذلك في إسبانيا عام 1982.