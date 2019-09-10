شكرا لقرائتكم منتخب ألمانيا يستعيد توازنه.. وهولندا تكتسح إستونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد منتخب ألمانيا توازنه في تصفيات يورو 2020 وتغلب على مضيفه منتخب ايرلندا الشمالية 2 - صفر يوم الاثنين في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فازت هولندا على مضيفتها إستونيا 4 - صفر.

وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ايرلندا الشمالية فيما تحل هولندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

ونجح منتخب ألمانيا في تجاوز كبوته المتمثلة في خسارته على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم الجمعة الماضي.

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وتقدم المدافع الشاب مارسيل هالستنبرغ بهدف لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة ثم أضاف سيرجي نابري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

أما منتخب هولندا فلم يجد أي صعوبة في اكتساح مضيفه منتخب إستونيا برياعية بيضاء.

من لقاء هولندا وإستونيا

وتقدم ريان بابل بهدفين للطواحين الهولندية في الدقيقتين 17 و48 ثم أضاف ممفيس ديباي وجيورجينيو فاينالدوم الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 76 و87.