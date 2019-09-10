Tunisia vs Cotidvoire مباراة تونس وكوت ديفوار مباشر يلاشوت نسور قرطاج بث مباشر مباراة تونس وكوت...

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يواجه منتخب تونس نظيره منتخب ساحل العاج ودياً في إطار استعدادت المنتخب التونسي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وتصفيات كأس العالم 2022، ويتنافس المنتخبان تونس وكوت ديفوار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ، وسيستضيف اللقاء ملعب روبرت ديوشن بفرنسا ويتم بث المباراة من خلال القناة الوطنية التونسية الثانية.

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