أديداس تعرقل مسيرة بول بوجبا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أغلق النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ملف انتقاله إلى الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية في انتظار ما تسفر عنه الانتقالات بعد انتهاء الموسم الجديد.

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ذكرت أن شركة “أديداس” للمستلزمات الرياضية، كان لها دور في إيقاف انتقال النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة، رأى المسئولون في “أديداس” أن بقاء بوجبا في مانشستر يونايتد، يصب في مصلحة الشركة، التي تمتلك عقدا طويلا مع اللاعب ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وبالرغم من أن “أديداس” تملك حق رعاية ريال مدريد كذلك، إلا أن الشركة رأت أن بقاء بوجبا في مانشستر، سيحقق لها دخلا أكبر في السوق العالمية.

التقارير أفادت أن أديداس عملت “كوسيط سلمي”، بين بوجبا ووكيل أعماله مينو رايولا وإدارة مانشستر يونايتد، من أجل التوصل لحل بالبقاء.. وكان اللاعب على بعد خطوات من الانتقال “للملكي”، خاصة بعد الرغبة الكبيرة التي أبداها مواطنه مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في إتمام الصفقة.

ويمتلك ريال مدريد عددا من النجوم الكبار المتعاقدين مع أديداس، مثل البلجيكي إيدين هازارد، والإسباني سيرجيو راموس، والويلزي جاريث بيل، مما يكفي الشركة الألمانية تسويقيا في إسبانيا، بينما لا يمتلك “الشياطين” نجوما كثر من الوزن الثقيل، باستثناء بوجبا.

بوجبا وقع مع أديداس عقد أحذية رياضية عام 2016، يمتد لعشرة أعوام، مقابل 35 مليون يورو، بينما يربط مانشستر يونايتد بأديداس عقد “هائل” تبلغ قيمته أكثر من 80 مليون يورو سنويا.