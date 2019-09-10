نقل مايكل شوماخر لمستشفى في باريس لتلقي العلاج السري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل سائق السيارات الألماني السابق مايكل شوماخر، أسطورة سباقات السرعة “فورمولا 1”، إلى المستشفى في باريس لتلقي “علاج سري”.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

شوماخر أكمل 50 عاما في الثالث من يناير الماضي، لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، وهو الحادث الذي أدى لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس وتم وضعه في “غيبوبة مستحثة” طبيا لعدة أشهر.

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صحيفة “لو باريزيان” ذكرت أن شوماخر نقل لمستشفى بومبيدو في جنوب غرب باريس، وأن البطل السابق سيخضع لعلاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي فيليب ميناش.

ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات بعد أن حقق 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى، وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز خمسة ألقاب متتالية مع فيراري ما بين عامي 2000 و2004.

وفي يناير الماضي، أصدرت عائلته بيانا قالت فيه إنه “في أيد أمينة”.