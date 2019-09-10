شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: دخول الملاعب في المباريات المقبلة بنظام الـ«fan id» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لإدارة اتحاد الكرة، هي المعنية بتنظيم إجراءات دخول الجماهير للمباريات في الموسم الجديد، وذلك باستخدام نظام الـ«fan id» (فان أي دي).

وأضاف أن تطبيق السيناريو المستخدم في بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر مؤخرًا، والذي أثبت نجاحه أمام العالم، سيكون هو الأفضل في ضبط منظومة دخول الجماهير للاستادات والملاعب المؤهلة لاستقبال الجماهير، لافتًا إلى أان الوزارة تعمل الآن على تجهيز الاستادات لاستقبال الجماهير خلال المرحلة المقبلة.