شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد انتظام محمد محمود في التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية في غضون أسبوعين، وفقاً للموعد المبدئي الذي حدده الجهاز الطبي، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له على مدار الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وصل محمد محمود، إلى المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، والذي اشتمل على تدريبات الكرة والتصويب على المرمى، وشهدت حالته تحسنا كبيرا وبات قريبا من العودة في غضون أسبوعين عقب جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا.

وتسلم الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، تقريرا طبيا شاملا عن حالة جميع اللاعبين المصابين؛ ومن بينهم محمد محمود، في إطار متابعته لجميع اللاعبين المصابين، للاطمئنان على حالتهم والتعرف على برامجهم التأهيلية.