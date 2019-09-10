شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يؤدي جلسة في الجيم.. وتدريبات تأهيلية لـ«ربيعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكتفى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، في ختام تحضيرات الأهلي بالقاهرة لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى «عاشور» جلسة في الجيم وفق البرنامج الذي حدده الجهاز الفني والذي يسعى لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين للتخلص من الإجهاد.

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وواصل المدافع رامي ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، حيث أدى جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه في ملعب التتش والذي اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية القوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

واشتكى ربيع من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وقطع مدافع الأهلي شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.