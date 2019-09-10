شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى غينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثلاثاء، مرانه الأخير في القاهرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لملاقاة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بدأ المران بفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات فنية وخططية مكثفة تحت إشراف السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون، والذي حرص على الحديث مع اللاعبين وشرح الجانب التكتيكي في حضور المترجم الدكتور عمرو محب.

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وخاض الفريق 3 فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، لتجهيز جميع اللاعبين، وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي يرغب فايلر في تنفيذه خلال مواجهة بطل غينيا الاستوائية.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية محمد الشناوي بعد انتظامه في مران الفريق.

ويطير الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة، فيما سبق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل التنقل.