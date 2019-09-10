محمد صلاح يحصد أفضل هدف في شهر اغسطس بالبريميرليج

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
محمد صلاح
تفوق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على السنغالي ساديو ماني في جائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر أغسطس.
وحصد هدف محمد صلاح في مرمى آرسنال على الأفضل من الأهداف العشرة المرشحة للجائزة خلال الشهر الأول من البريميرليج.
وأحرز صاحب الـ 27 عام هدفين في مرمى أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفليد وفاز ليفربول بنتيجة 3-1 ، وفاز الهدف الثاني لصلاح بجائزة أفضل هدف.
وجاء في المركز الثاني ، هدف ساديو ماني في مرمى ساوثهامبتون، وعاد صلاح ثالثًا بهدفه في مرمى نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية.
يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الأربع جولات الأولى من المسابقة.
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