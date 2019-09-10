وعد "بيريز" ينقل فان دايك إلى ريال مدريد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

فان دايك

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي محط أنظار العديد من الأندية الكبري في العالم وخاصة ريال مدريد وبرشلونة، والذين يستهدفون التعاقد مع بعض اللاعبين من صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة، بعد تألق الفريق بشكل لافت للأنظار في الموسم الماضي، وتتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.



وفجرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء مفاجأة مدوية حول إهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي في المستقبل، دون تحديد وقت حسم الصفقة بشكل رسمي.

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وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع المدافع الهولندي المتألق فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تألقه الشديد مع الريدز ومنتخب هولندا خلال الفترة الماضية، لا سيما وأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية تجعله القائد المناسب لدفاع الملكي في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أنه رغم رغبة "فان دايك" في الاستمرار مع ليفربول في الفترة القادمة، واقتراب النادي الإنجليزي من تمديد تعاقده وزيادة راتبه السنوي، إلي أن النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، سيبذل جهودًا مكثفة وتقديم الإغراءات له لمحاولة إقناع المدافع الهولندي بالموافقة على الإنتقال للنادي الملكي.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن نادي ليفربول بصدد تجديد عقد "فان دايك" ومنحه راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، بدلا من راتبه الحالي الذي يبلغ 125 ألف فقط.

الجدير بالذكر أن فان دايك ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي، ووصافة الدوري الإنجليزي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بالموسم الماضي، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.