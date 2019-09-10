شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إقبال كبير تشهده بطولة البلوت في قرية الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

شهدت بطولة البلوت التي انطلقت أمس (الاثنين) بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضيات الذهنية والإلكترونية ، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن والمقامة في قرية هجن بحديقة الملك فيصل بالطائف ، إقبالا كبير من المشاركين تجاوز عدد المسجلين أكثر من ألف لاعب.

وقال عبدالله الثبيتي المشرف العام على بطولة البلوت أن المسجلين في البطولة تجاوز الألف لاعب وتمت عملية الفرز والترشيح لإجراء البطولة على عدة مجموعة وتم تقسيم 32 مجموعة لكل يوم من أيام البطولة التي تستمر 3 أيام ، بواقع 128 لاعب لليوم الواحد.

وقد حصد أنس العصيمي و حاتم الهذلي المركز الاول في بطولة البلوت ومبلغ 10 الاف ريال لليوم الأول للبطولة ، فيما جاء مبطي العالي ومتعب العالي في المركز الثاني وحصدوا مبلغ 5 ألف ريال .