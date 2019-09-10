شكرا لقرائتكم طارق يحيى "إيدر" الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ 58... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد طارق يحيى نجم الزمالك، ومنتخب مصر فى التسعينيات، الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ 58، حيث إنه من مواليد 10 سبتمبر 1961.

"إيدر" الكرة المصرية، وجناح أيسر القلعة البيضاء، طارق يحيى نجم الزمالك، بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة وهو فى الـ 19 من عمره بانضمامه لأحد أندية كفر الشيخ مسقط رأسه، وسنحت له فرصة للعب أمام الزمالك واستغلها بتقديم مستوى طيب، وسجل يحيى هدفين فى مرمى الزمالك، لينتقل بعدها للقلعة البيضاء مع الناشئين، وصعد طارق يحيى للفريق الأول، ولعب أول مباراة أمام المنصورة فى كأس مصر، وفاز الزمالك بها برباعية نظيفة.

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وتعتبر مباراة الزمالك أمام إسكو عام 82 أشهر مبارياته مع الأبيض، حيث فاز الزمالك بنصف دستة أهداف، وكان نصيبه منها ثلاثة أهداف، كما اشتهر طارق بالإجادة أمام الأهلي فهو الذى هز شباك الأحمر فى مباراة انتهت بالتعادل بهدفين، وهو أيضا الذى ألقى الكرسى فى الكلوب بعد أن حقق الفوز على الأهلي فى رمضان بعد أيام من فوزه بالدورى .

وتوج مع الزمالك بطولة الدورى أعوام 84 و88 و1992 وكأس أفريقيا 84 و86 وسجل هدف الفوز فى مرمى الاتحاد فى نهائى كاس مصر 88، وفى نفس العام فاز الزمالك بالبطولة الأفروآسيوية.

كما عمل طارق يحي كمدرب مساعد مع فرق القناة والشرقية والزمالك في الفترة من عام 1999 حتي 2003، ثم مدير فني لأندية نبروه وطنطا والمصرية للاتصالات في الفترة من 2003 حتي 2008، ثم مدرب مساعد في جهاز الزمالك عام 2008

وكذلك عمل مدير فني للأندية اسمنت السويس والإنتاج الحربي ومصر المقاصة من 2008 حتي 2012، وتولى تدريب فريق هجر السعودي 2012، ومصر للمقاصة 2013، والمصري و الإسماعيلي وطلائع الجيش والشرقية، وبتروجت، وسموحة، وتولى تدريب الزمالك لفترة مؤقتة قبل أن يتولى الصربى ميتشو القيادة الفنية حاليًا.