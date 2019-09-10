طارق يحيى "إيدر" الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ 58...

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"إيدر" الكرة المصرية، وجناح أيسر القلعة البيضاء، طارق يحيى نجم الزمالك، بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة وهو فى الـ 19 من عمره بانضمامه لأحد أندية كفر الشيخ مسقط رأسه، وسنحت له فرصة للعب أمام الزمالك واستغلها بتقديم مستوى طيب، وسجل يحيى هدفين فى مرمى الزمالك، لينتقل بعدها للقلعة البيضاء مع الناشئين، وصعد طارق يحيى للفريق الأول، ولعب أول مباراة أمام المنصورة فى كأس مصر، وفاز الزمالك بها برباعية نظيفة.
وكذلك عمل مدير فني للأندية اسمنت السويس والإنتاج الحربي ومصر المقاصة من 2008 حتي 2012، وتولى تدريب فريق هجر السعودي 2012، ومصر للمقاصة 2013، والمصري و الإسماعيلي وطلائع الجيش والشرقية، وبتروجت، وسموحة، وتولى تدريب الزمالك لفترة مؤقتة قبل أن يتولى الصربى ميتشو القيادة الفنية حاليًا.
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