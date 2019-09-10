شكرا لقرائتكم ميتشو يذاكر جينيراسيون فوت بطل السنغال بالفيديو قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد ميتشو على جهازه المعاون، ضرورة العمل على تجهيز أكبر عدد من المباريات الحديثة لفريق جينيراسيون فوت، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق السنغالى قبل المواجهة التى ستجمعهما.
وسيعود اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك لخوض تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت.
نال الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، إشادات واسعة من عدد كبير من لاعبى الزمالك، خاصة بعد نجاحه فى حصد لقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما أمس
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