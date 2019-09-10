شكرا لقرائتكم ميتشو يذاكر جينيراسيون فوت بطل السنغال بالفيديو قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يدرس الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، من خلال الفيديو حيث طلب من جهازه المعاون، تجهيز بعض المباريات المسجلة للفريق السنغالى، قبل المواجهة التى ستجمعهما فى السنغال يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأكد ميتشو على جهازه المعاون، ضرورة العمل على تجهيز أكبر عدد من المباريات الحديثة لفريق جينيراسيون فوت، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق السنغالى قبل المواجهة التى ستجمعهما.

وسيعود اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك لخوض تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت.

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