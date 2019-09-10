شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تدافع عن نفسها لتأخرها فى إعلان إسم مدرب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المصدر:" تسلمنا المهمة من الفيفا يوم 25 أغسطس الماضى بعد استلام خطاب الإسناد، ما يعنى أننا تسلمنا المهمة منذ 15 يوما بالتمام والكمال، فكيف نكون تأخرنا فى اختيار مدرب المنتخب".
وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لحسم إسم المدرب الجديد وسيتم اعلانه هذا الأسبوع اذا اتفق الأعضاء على إسم واحد من بين المدربين الخمسة المرشحين.
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