شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تدافع عن نفسها لتأخرها فى إعلان إسم مدرب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نحن لم نتأخر فى إعلان إسم المدير الفنى الجديد للفراعنة.. بتلك العبارة أعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضها لاتهامات التأخر فى إعلان إسم المدير الفنى الجديد للفراعنة، بعد تصريحات مسئولى النادى المصرى أمس ، وتحديدا قبل مباراة الفريق البورسعيدى أمام ماليندى بطل زنجبار بالكونفدرالية الافريقية يوم 15 سبتمبر الجارى.

وقال مصدر فى اللجنة :" نقدر النادى المصرى وبالطبع لا نريد أن نربك حساباته قبل مسابقة الدورى والكونفدرالية، ولكن فى نفس الوقت نحن لم نتأخر فى إعلان إسم المدير الفنى الجديد للفراعنة".

وأضاف المصدر:" تسلمنا المهمة من الفيفا يوم 25 أغسطس الماضى بعد استلام خطاب الإسناد، ما يعنى أننا تسلمنا المهمة منذ 15 يوما بالتمام والكمال، فكيف نكون تأخرنا فى اختيار مدرب المنتخب".

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وتابع المصدر نفسه :" تصريحات عمرو الجناينى بأننا لسنا مضغوطين فى الملف فسرت بشكل خاطئ، فالرجل كان يقصد أن المنتخب ليس مرتبطا فى الوقت الحالى بأى بطولة أو أجندة دولية لذا لدينا متسعا من الوقت للإختيار"، مضيفا:" لكن على الجانب الأخر نعترف بأحقية النادى المصرى فى القلق اذا ما تم اختيار ايهاب جلال فى هذا التوقيت، ولكننا لسنا سببا فى ذلك ولا نتحمل المسئولية"..

وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لحسم إسم المدرب الجديد وسيتم اعلانه هذا الأسبوع اذا اتفق الأعضاء على إسم واحد من بين المدربين الخمسة المرشحين.

وحاليا يفاضل اتحاد الكرة بين بعض الأسماء لتدريب المنتخب على رأسهم حسن شحاتة وحسام البدرى وايهاب جلال وحسام حسن.