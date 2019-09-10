شكرا لقرائتكم تسليم درع الدورى للنادى الأهلى قبل مباراة السوبر المحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الجدل حول تسليم درع الدورى العام، حيث استقرت على إقامة احتفالية تسليم درع الدورى للنادى الأهلى قبل مباراة السوبر المحلى التى تجمع الفريق الأحمر بمنافسه التقليدى الزمالك. وتجري اتصالات حاليا بين مسئولى اتحاد الكرة والنادى الأهلى لتحديد موعد الاحتفالية التى ستقام بأحد فنادق القاهرة. Advertisements وقررت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية إقامة المباراة يوم 20 سبتمبر الجارى بحضور جماهيرى، على أن يتحدد العدد المسموح له بالحضور وكذلك ملعب المباراة اليوم الثلاثاء، وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول موعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك. أسندت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك إلى طاقم حكام أجنبى، بناء على قرار مجلس الوزراء السابق بإقامة مباريات القطبين فى أى مسابقة محلية لحكام أجانب. وتخللت عدة مناوشات فى الكواليس خلال الساعات الماضية، بين ناديى الأهلى والزمالك حول موعد المباراة، حيث تمسك الزمالك بإقامتها يوم 20 سبتمبر كما أبلغه اتحاد الكرة بشكل شفهى منذ فترة، بينما طلب الأهلى تقديمها 24 ساعة لتقام يوم 19، قبل أن يحسم اتحاد الكرة الأمر ويقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجارى.

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