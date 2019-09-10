شكرا لقرائتكم محمد صبحي ينتظم فى تدريبات الداخلية بعد انقطاع طويل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المشرف على الكرة بالداخلية، أن محمد صبحي لم ينتظم فى التدريبات الجماعية، بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني، عقب انتهاء الموسم الأخير، مشددا على تطبيق لائحة العقوبات على الحارس حال استمرار غيابه.
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