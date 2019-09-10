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محمد صبحي ينتظم فى تدريبات الداخلية بعد انقطاع طويل...

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جدة - عمرو شويل عاد محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية ، إلى الانتظام بالتدريبات بعد انقطاع طويل عن المشاركة مع الداخلية منذ هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني.

 

وأكد ضياء عبد الصمد  المدير الفني للداخلية انتظام صبحي فى المران الجماعى للفريق، مضيفا انتظام فايمانويل ايجيبتور أيضا في صفوف الداخلية، ويتبقى للثنائي موسم واحد فقط في تعاقدهما مع الداخلية.

 

 

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وأضاف مدرب الداخلية إلى أن مجلس ادارة الفريق وفي مقدمته اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة كان حريصا على تدعيم الداخلية بأقوى الصفقات خلال الفترة الأخيرة ليستعيد الداخلية مكانته.

 

كشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الداخلية، قيد محمد صبحي حارس المرمى فى القائمة الأولية للموسم الجديد.

وأضاف المشرف على الكرة بالداخلية، أن محمد صبحي لم ينتظم فى التدريبات الجماعية، بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني، عقب انتهاء الموسم الأخير، مشددا على تطبيق لائحة العقوبات على الحارس حال استمرار غيابه.

 

 

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