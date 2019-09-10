شكرا لقرائتكم محمد صبحي ينتظم فى تدريبات الداخلية بعد انقطاع طويل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية ، إلى الانتظام بالتدريبات بعد انقطاع طويل عن المشاركة مع الداخلية منذ هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية انتظام صبحي فى المران الجماعى للفريق، مضيفا انتظام فايمانويل ايجيبتور أيضا في صفوف الداخلية، ويتبقى للثنائي موسم واحد فقط في تعاقدهما مع الداخلية.

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وأضاف مدرب الداخلية إلى أن مجلس ادارة الفريق وفي مقدمته اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة كان حريصا على تدعيم الداخلية بأقوى الصفقات خلال الفترة الأخيرة ليستعيد الداخلية مكانته.