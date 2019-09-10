شكرا لقرائتكم الداخلية يتعاقد مع أحمد تمساح لموسمين في صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقى فريق الداخلية نظيره الشرطة في ثالث وديات سبتمبر الجاري بعد مواجة البنك الأهل وكوكاكولا، حيث حدد الجهاز الفني للداخلية 7 وديات خلال سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.
وهبط نادى الداخية للممتاز ب فى الموسم المنتهي لينضم لمجموعة القاهرة التى تضم عدة اندية لديها خبرات فى الممتاز وفى مقدمتها بتروجت والترسانة .
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