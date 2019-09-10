اخبار الرياضه

الداخلية يتعاقد مع أحمد تمساح لموسمين في صفقة انتقال حر...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الداخلية يتعاقد مع أحمد تمساح لموسمين في صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو الداخلية تعاقدهم مع أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

ويلتقى فريق الداخلية نظيره الشرطة في ثالث وديات سبتمبر الجاري بعد مواجة البنك الأهل وكوكاكولا، حيث حدد الجهاز الفني للداخلية 7 وديات خلال سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

 

وهبط نادى الداخية  للممتاز ب فى الموسم المنتهي لينضم لمجموعة القاهرة التى تضم عدة اندية لديها خبرات فى الممتاز وفى مقدمتها بتروجت والترسانة .

 

Advertisements

 

عاد محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية ، إلى الانتظام بالتدريبات بعد انقطاع طويل عن المشاركة مع الداخلية منذ هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني.

 

 

وأكد ضياء عبد الصمد  المدير الفني للداخلية انتظام صبحي فى المران الجماعى للفريق، مضيفا انتظام فايمانويل ايجيبتور أيضا في صفوف الداخلية، ويتبقى للثنائي موسم واحد فقط في تعاقدهما مع الداخلية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية يتعاقد مع أحمد تمساح لموسمين في صفقة انتقال حر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا