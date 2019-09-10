الداخلية يتعاقد مع أحمد تمساح لموسمين في صفقة انتقال حر...

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو الداخلية تعاقدهم مع أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويلتقى فريق الداخلية نظيره الشرطة في ثالث وديات سبتمبر الجاري بعد مواجة البنك الأهل وكوكاكولا، حيث حدد الجهاز الفني للداخلية 7 وديات خلال سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

وهبط نادى الداخية للممتاز ب فى الموسم المنتهي لينضم لمجموعة القاهرة التى تضم عدة اندية لديها خبرات فى الممتاز وفى مقدمتها بتروجت والترسانة .

عاد محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية ، إلى الانتظام بالتدريبات بعد انقطاع طويل عن المشاركة مع الداخلية منذ هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية انتظام صبحي فى المران الجماعى للفريق، مضيفا انتظام فايمانويل ايجيبتور أيضا في صفوف الداخلية، ويتبقى للثنائي موسم واحد فقط في تعاقدهما مع الداخلية.