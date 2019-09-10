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شكرا لقرائتكم موعد عودة سعد سمير ورامي ربيعة لتدريبات الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود سعد سمير ورامي ربيعة للمشاركة فى تدريبات الاهلي ، الجماعية للفريق عقب عودة البعثة من غينيا الاستوائية والانتهاء من برنامجهما التأهيلي، بحسب ما أكده سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.
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