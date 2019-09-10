شكرا لقرائتكم موعد عودة سعد سمير ورامي ربيعة لتدريبات الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود سعد سمير ورامي ربيعة للمشاركة فى تدريبات الاهلي ، الجماعية للفريق عقب عودة البعثة من غينيا الاستوائية والانتهاء من برنامجهما التأهيلي، بحسب ما أكده سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

واشتكي رامي ربيعه من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، فيما خضع سعد سمير، لفحوصات طبية في ألمانيا، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا، وبات قريبا من العودة للمشاركة بعد الاطمئنان على حالته.

تعود بعثة الفريق من غينيا الاستوائية وفقا لأجندة الأهلي فجر يوم 16 سبتمبر الجاري بعد الانتهاء من مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أمام كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر، وأدى سعد سمير ورامي ربيعة، تدريبات قوية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وباتت عودة الثنائي للتدريبات قريبة للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.