شكرا لقرائتكم محمد محمود يقترب من العودة لتدريبات الأهلى في غضون أسبوعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمد محمود لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية في غضون 15 يوماً، وفقا للموعد المبدئي الذي حدده الجهاز الطبي، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له على مدار الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وبات محمد محمود، على نهاية المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، والذي اشتمل على تدريبات الكرة والتصويب على المرمى، وشهدت حالته تحسنا كبيرا وبات قريبا من العودة في غضون أسبوعين عقب جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا.

من جهته واصل رامي ربيعة لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق اليوم ، وأدى ربيعه جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه في ملعب التتش والذي اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية القوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

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وكان ربيع قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، وقطع مدافع الأهلي شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

فيما اكتفى حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق، وأدى عاشور، جلسة في الجيم وفق البرنامج الذي حدده الجهاز الفني والذي يسعى لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين للتخلص من الإجهاد.

مران الفريق اشتمل اليوم على جانب خططي ركز خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على بعض الجمل الفنية وتحدث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران لنقل تعليمات وتصويب الأخطاء.