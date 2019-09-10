محمد محمود يقترب من العودة لتدريبات الأهلى في غضون أسبوعين...

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من جهته واصل رامي ربيعة لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق اليوم ، وأدى ربيعه جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه في ملعب التتش والذي اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية القوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.
وكان ربيع قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، وقطع مدافع الأهلي شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.
مران الفريق اشتمل اليوم على جانب خططي ركز خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على بعض الجمل الفنية وتحدث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران لنقل تعليمات وتصويب الأخطاء.
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