شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يخوض وديتين في نفس اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مباراتين وديتين، اليوم الثلاثاء، حيث يلعب الودية الأولى أمام صيد المحلة في الخامسة مساءاً، وتقام الودية الثانية أمام الإنتاج الحربي في تمام الثامنة مساءاً بتشكيلين مختلفين .

ويعمل عماد النحاس، المدير الفني للفريق، على تجريب أكثر من تشكيل خلال المباراتين الوديتين من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة، وتحقيق الانسجام المطلوب وتجربة الصفقات الجديدة التي لم تلحق بمعسكر كرواتيا.

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ودعم المقاولون صفوفه فى الموسم الجديد بـ8 صفقات وهم المهاجم النيجيرى كوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى، محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

ويسعى عماد النحاس فى الوصول بالمقاولون العرب إلى المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية، فى ظل الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق تحت القيادة الفنية لعماد النحاس.