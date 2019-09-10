شكرا لقرائتكم الزمالك يقيد جنش في قائمته المحلية الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسؤلو الزمالك، بقيد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض في القائمة الأولى للفريق خلال الفترة الماضية بالرغم من إصابته بقطع في وتر إكيلس وغيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر، بعدما تم رفع اسمه من قائمة الفريق المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وكشف جنش عن قيده بالقائمة الأولى في الفترة الماضية ليصبح اللاعب رقم 29 بالقائمة المحلية. كان جنش تعرض للإصابة بقطع فى وتر ألكليس خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر الذى شارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر.

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