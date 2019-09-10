اتحاد الكرة يعلن عن موعد السوبر المحلي . 20 سبتمبر مباراة الأهلي والزمالك . ستاد القاهرة يحتضن القمة بحضور الجماهير

الموجز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك.

وأعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عن إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري، على أن يتحدد العدد المسموح له بالحضور وكذلك ملعب المباراة اليوم الثلاثاء.

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وخلال الساعات القليلة الماضية، تمسك نادي الزمالك بإقامة المباراة يوم 20 سبتمبر، بينما طلب الأهلى تقديمها 24 ساعة لتقام يوم 19، قبل أن يحسم اتحاد الكرة الأمر ويقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري.

ويحاول اتحاد الكرة إقامة المباراة على استاد القاهرة بحضور جماهيري، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه من جانب الجهات الأمنية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أكد أن مباريات الموسم المقبل ستقام بحضور الجماهير بعد تثبيت كل قواعد عودة الجماهير عبر نفس آليات الحضور الجماهيرى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من حيث الحجز الإلكترونى وطرق التأمين، على أن تكون الانطلاقة مع إقامة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بجمهور.