جنش: الزمالك قام بقيدي في القائمة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، إن إدارة ناديه قامت بقيده في القائمة الأولى. وكان جنش قد تعرض لإصابة في وتر أكيلس خلال تواجده رفقة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة. وأضاف جنش من خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إدارة الزمالك قامت بقيده في القائمة الأولية ليكون اللاعب رقم 29 في القائمة. وقررت إدارة نادي الزمالك تعديل عقد جنش وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل وجود اتفاق بين الطرفين.

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