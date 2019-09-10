رحلة الـ12 ساعة.. الأهلي يكشف تفاصيل سفره إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابع عشر من السبتمبر الجاري، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المكلف من المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

رحلة الفريق الأحمر ستستغرق ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.

واستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من خلال التدريبات الجماعية التي خاضها على ملعب التتش، وحرص المدرب السويسري رينيه فايلر، على تصويب بعض الأخطاء وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها اثناء المباراة المقبلة.

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وتقرر خوض الفريق مرانه الأول في غينيا على ملعب نجيل صناعي عقب الوصول مباشرة، فيما يؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة وهو من النجيل الطبيعي.

ويعمل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة حاليًا على تجهيز تقريرًا شاملًا لعرضه على المدرب السويسري، عقب وصول البعثة للاطلاع على كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة.

وكان سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.

وعقد عبدالحفيظ، جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لاطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتي موعد المباراة.