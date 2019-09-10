مران الأهلي.. جلسة "مطولة" مع عاشور.. والشناوي ينتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعدادت الأخيرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وركز رينيه فايلر، المدير الفني الفريق على الجانب الخططي، كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، قبل انطلاق مران الكرة والذي اشتمل على الجانب الفني والتكتيكي.

وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين لتوضيح بعض الأمور الفنية وتنفيذ التعليمات، وشارك ديفيد سيزا المدرب العام في المران الخططي مع اللاعبين.

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وفي سياق متصل اكتفى حسام عاشور، قائد الفريق بأداء جلسة في الجيم، وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني والذي يسعى لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين للتخلص من الإجهاد.

كما عقد المدرب السويسري جلسة مطولة مع عاشور للتأكيد على بعض الأمور والتعليمات لنقلها للاعبين قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر غد استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.