الأهلي يحدد موعد عودة المصابين.. محمد محمود يقترب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي موعد عودة سعد سمير ورامي ربيعة ثنائي الفريق الأحمر إلى التدريبات الجماعية، كما تقرر عودة محمد محمود لتدريبات الفريق خلال اسبوعين.

وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن الثنائي سينتظمان في المران للفريق الأحمر عقب عودة البعثة من غينيا الاستوائية والانتهاء من برنامجهما التأهيلي.

وكان ربيعه قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، فيما خضع سعد سمير، لفحوصات طبية في ألمانيا، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا، وبات قريبا من العودة للمشاركة بعد الاطمئنان على حالته.

وأدى الثنائي تدريبات قوية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

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ووفقا لأجندة الأهلي فمن المقرر أن تعود بعثة الفريق من غينيا الاستوائية فجر يوم 16 سبتمبر الجاري بعد الانتهاء من مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أمام كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر.

على الجانب الآخر تقرر عودة محمد محمود، لاعب الفريق للتدريبات الجماعية في غضون أسبوعين، وفقا للموعد المبدئي الذي حدده الجهاز الطبي، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له على مدار الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ووصل محمد محمود، إلى المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، والذي اشتمل على تدريبات الكرة والتصويب على المرمى، وشهدت حالته تحسنا كبيرا وبات قريبا من العودة عقب جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا.

وتسلم الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة جميع اللاعبين المصابين؛ ومن بينهم محمد محمود، في إطار متابعته لجميع اللاعبين المصابين، للاطمئنان على حالتهم والتعرف على برامجهم التأهيلية.