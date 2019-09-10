محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
فاز المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر أغسطس.
وتفوق هدف صلاح في مرمى أرسنال على الأهداف العشرة المرشحة للجائزة.
وسجل النجم المصري هدفين في مرمى أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفليد، وفاز الريدز بنتيجة 3-1 ، وفاز الهدف الثاني لـ"مو" بالجائزة.
وحل في المركز الثاني، هدف ساديو ماني في مرمى ساوثهامبتون، وعاد صلاح ثالثًا بهدفه في مرمى نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الأربع جولات الأولى من بريميرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يحصد "هدف الشهر".. ويتوج بأول جائزة فردية في موسمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.