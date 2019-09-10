صلاح يحصد "هدف الشهر".. ويتوج بأول جائزة فردية في موسمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فاز المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر أغسطس.

وتفوق هدف صلاح في مرمى أرسنال على الأهداف العشرة المرشحة للجائزة.

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وسجل النجم المصري هدفين في مرمى أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفليد، وفاز الريدز بنتيجة 3-1 ، وفاز الهدف الثاني لـ"مو" بالجائزة.

وحل في المركز الثاني، هدف ساديو ماني في مرمى ساوثهامبتون، وعاد صلاح ثالثًا بهدفه في مرمى نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الأربع جولات الأولى من بريميرليج.