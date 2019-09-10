فايلر: الفوز والألقاب طريقي للبقاء في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
كشف السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن معادلة البقاء في القلعة الحمراء.
وقال فايلر، في تصريحات لصحيفة بيلك السويسرية: "الانتصارات وتحقيق الألقاب هما الطريق الوحيد من أجل البقاء على كرسي المدير الفني للنادي الأهلي".
وذكرت الصحيفة أن المدرب السابق للنادي الأهلي، مارتن لاسارتي، فاز بلقب الدوري المحلي، لكنه ودع منافسات كأس مصر لذلك كان عليه أن يرحل عن منصبه.
وأكمل المدرب: "كرة القدم واضحة هنا، عندما تفوز تبقى في مكانك، إذا خسرت، عليك أن تُغادر وبسرعة، من ناحيتي أُفضل هذا، الأمر أوضح وأكثر شفافية من بعض الأندية في سويسرا".
وأردف: "أريد أن أسيطر على الأمور هنا".
وشددت الصحيفة على أن فايلر أجرى اتصالا بالمدرب كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، وأن هذه المكالمة ساهمت في حسم الأمور.
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