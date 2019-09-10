يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلا على نضيره اليمن مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس اسيا 2023 . اسيا 2023 . من المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينار المدير الفنى للمنتخب السعودي المباراة أمام نظيره المنتخب اليمني بالتشكيل الأتى : الأتى : حراسة المرمى : عبدالله المعيوف . Advertisements خط الدفاع : حمدان الشمراني - علي آل بليهي - عمر هوساوي - ياسر الشهراني . خط الوسط : عبدالرحمن الدوسري - محمد كنو -سالم الدوسري - سلمان الفرج - هتان باهبري . خط الهجوم : عبد الفتاح عسيري .

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كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل السعودية المتوقع أمام اليمن فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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