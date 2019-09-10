موعد مباراة السعودية و اليمن فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 و القنوات الناقلة

يستضيف استاد البحرين الوطني مساء اليوم الثلاثاء مباراة المنتخب السعودى أمام نظيره اليمن وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023 . يسعى المنتخب السعودي تخطي عقبة اليمن وحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو مونديال 2022 وآسيا 2023 . أول 3 نقاط في مشواره نحو مونديال 2022 وآسيا 2023 . موعد مباراة السعودية و اليمن : تقام مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب اليمني فى تمام الساعة السادسة بتوقيت Advertisements مصر . مصر . الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية . الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة السعودية و اليمن : تذاع مباراة السعودية و اليمن بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sport HD 1 “ و قناة "bein sports HD 1”.بصوت المعلقين أحمد اليلوشي و عبدالله الحربي .

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