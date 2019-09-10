جريزمان يقود تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام اندورا

يواجه منتخب فرنسا نظيره اندورا ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.
وجاء تشكيل فرنسا المتوقع كالتالي..
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: بنجامين بافارد ، رافاييل فاران ، لينجليت ، لوكاس دينيه
خط الوسط: ماتيو جندوزي ، توليسو ، كينجسلي كومان
الهجوم: أنطوان جريزمان ، إيكوني ، جيرو.
ويسعي المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز واقتناص نقاط اللقاء الثلاث لاستكمال مشواره انتصاراته وتعزيز تواجده في صدارة المجموعة الثامنة التي يحتل المركز الأول في ترتيبها برصيد 12 نقطة، ويتذيل اندورا ترتيب المجموعة يدون نقاط ..
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