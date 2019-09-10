تعرف على موعد عودة ربيعة وسمير ومحمد محمود لتدريبات الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة سعد سمير ورامي ربيعة للتدريبات، مؤكدا ان اللاعبين سوف ينتظمان في المران الجماعي للفريق عقب عودة البعثة من غينيا الاستوائية والانتهاء من برنامجهما التأهيلي.

وكان ربيعه قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، فيما خضع سعد سمير، لفحوصات طبية في ألمانيا، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا، وبات قريبا من العودة للمشاركة بعد الاطمئنان على حالته.

ووفقا لأجندة الأهلي تعود بعثة الفريق من غينيا الاستوائية فجر يوم 16 سبتمبر الجاري بعد الانتهاء من مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أمام كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر.

وأدى سعد سمير ورامي ربيعة، تدريبات قوية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وباتت عودة الثنائي للتدريبات قريبة للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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فيما يعود محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات

الجماعية في غضون أسبوعين، وفقا للموعد المبدئي الذي حدده الجهاز الطبي، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له على مدار الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ووصل محمد محمود، إلى المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، والذي اشتمل على تدريبات الكرة والتصويب على المرمى، وشهدت حالته تحسنا كبيرا وبات قريبا من العودة في غضون أسبوعين عقب جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا.

وتسلم الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، تقريرا طبيا شاملا عن حالة جميع اللاعبين المصابين؛ ومن بينهم محمد محمود، في إطار متابعته لجميع اللاعبين المصابين، للاطمئنان على حالتهم والتعرف على برامجهم التأهيلية.