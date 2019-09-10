مران الأهلي .. تأهيل ربيعة .. وعودة الشناوي .. وعاشور يكتفي بالجيم

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع معاونيه المعاون في إطار التنسيق والتحضير لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وواصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

وأدى ربيعه جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه في ملعب التتش والذي اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية القوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

واشتكى ربيع من شد في العضلة الخلفية

خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وقطع مدافع الأهلي شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر غد الأربعاء.

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واكتفى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيرات الأهلي بالقاهرة لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى عاشور، جلسة في الجيم وفق البرنامج الذي

حدده الجهاز الفني والذي يسعى لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين للتخلص من الإجهاد.

واشتمل مران الفريق اليوم على جانب خططي ركز خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على بعض الجمل الفنية وتحدث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران لنقل تعليمات وتصويب الأخطاء.

انتظم محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى غينيا.

وشارك الشناوي في مران الفريق الجماعي، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في الكتف خلال التقسيمة التي خاضها الفريق أمس الأول، وفضّل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي.

وأكد الشناوي جاهزيته بعد انتظامه في مران الحراس، الذي أقيم تحت إشراف يانكون ميشيل، وشارك فيه شريف اكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان.