الأهلي يتدرب في غينيا على نجيل صناعي استعدادًا لـ "كانو سبورت"

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في غينيا الاستوائية على ملعب نجيل صناعي عقب الوصول مباشرة، فيما يؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة وهو من النجيل الطبيعي.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد تواصلا مع السفارة المصريةفي غينيا الاستوائية قبل السفر، وتم ترتيب كافة التفاصيل الخاصة بوصول واستقبال بعثة الأهلي، وحجز فندق الإقامة في العاصمة، وملاعب التدريب ووسائل التنقل.
وأكد مسئولو الأهلي أن الأجواء في غينيا في هذا التوقيت تشهد أجواءمناخية متقلبة، وسقوط أمطار غزيرة، وهو ما تم التأكيد عليه ومراعاته قبل السفر.
ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.
ومن المقرر أإن يواجه الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في دور الـ32 بدوري ابطال أفريقيا السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري.
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