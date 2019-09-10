كروكيه الزمالك يفوز على هليوبوليس والحوامدية في بداية الدوري

حقق فريق الكروكيه بنادي الزمالك الفوز على هليوبوليس بأربعة أهداف مقابل هدف فى بداية إنطلاق الدوري، كما فاز الفريق بالجولة الثانية علي الحوامدية بخماسية نظيفة. الفريق بالجولة الثانية علي الحوامدية بخماسية نظيفة. وأكد أحمد ميهوب أن الفريق يسعى للمنافسة علي ألقاب جميع البطولات هذا الموسم. للمنافسة علي ألقاب جميع البطولات هذا الموسم. يذكر ان فريق الكروكيه بالزمالك حصد العديد من البطولات في الموسم الماضي ويضم أيضا عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين.

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