الأخبار السارة تتوالى على زيدان في تداريب ريال مدريد

توالت الأخبار السارة على المُدرب الفرنسي لنادي ريَال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، في تداريب النادي الملكي، وذلك بعد استئناف الفريق للتداريب، عشية يوم أمس الإثنين.

وعرفت التداريب الجماعية عودة الثلاثي : إيدين هازارد، خاميس رودريجيز وإبراهيم دياز، إذ قاموا بجزء كبير من التداريب رفقة المجموعة.

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ومن المُنتظر أن يستعيد المدرب زين الدين زيدان لاعبيه الثلاثة في المُباراة المُقبلة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

يُذكر أن التداريب تعرف غياب اللاعبين الدوليين الذين يُشاركون رفقة منتخبات بلادهم.