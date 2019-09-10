ميسي في صدارة لاعبي “FIFA 20” وصلاح سابعا

قامت الشركة المصنعة للعبة “فيفا 20” للألعاب الالكترونية “البلايستيشن” بوضع قائد برشلونة ليونيل ميسي في صدارة اللاعبين الأعلى تقييما.
وتفوق نجم برشلونة ليونيل ميسي (94 نقطة) على غريمه الأزلي ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو(93 نقطة)، الذي حل ثانيا، بينما جاء نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيو (92 نقطة) ثالثا، والنجم البلجيكي لنادي ريَال مدريد الإسباني، إيدين هازارد (91 نقطة)، رابعا.
وحل النجم البلجيكي لنادي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، في المركز الخامس برصيد 91 نقطة، بينما جاء الحارس السلوفيني لنادي أتليتيكو مدريد الإسباني، يان أوبلاك، في المركز السادس برصيد91 نقطة كذلك.
وتساوى النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، في المركز السابع مع رفيقه الهولندي فيرجيل فان دايك برصيد 90 نقطة، بينما جاء كل من لوكا مودريتش، نجم ريَال مدريد، في المركز التاسع بنفس عدد النقاط مع الحارس الألماني لنادي برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، برصيد 90 نقطة.
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