أرقام – قائمة رواتب أندية الدوري الإسباني

استمر نادي برشلونة الإسباني في صدارة أكثر الأندية الإسبانية إنفاقا للرواتب مُتقدما على غريمه الأزلي ريَال مدريد الإسباني. وواصل النادي الكاتالوني صدارة الأندية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين، وذلك بزيادة وصلت إلى قيمة 38,5 مليون يورو مقارنة بالموسم الماضي، إذ يصل مجموع الرواتب إلى 671,4 مليون يورو. من جهته، واصل نادي ريَال مدريد احتلال المركز الثاني بمجموع رواتب يصل إلى 641 مليون يورو، إذ زادت قيمة رواتب النادي الملكي بقيمة 74,5 مليون يورو. ويحتل نادي أتليتيكو مدريد الإسباني المركز الثالث في سلم الأندية الأكثر إنفاقا في الرواتب، إذ يدفع الروخي بلانكوس سنويا 348,5 مليون يورو. وارتفعت قيمة رواتب جُل أندية الدوري الإسباني مقارنة بالموسم المنصرم، ما عدا ليغانيس وفياريال. برشلونة 671.422 مليون يورو ريال مدريد 641.053 مليون يورو أتلتيكو مدريد 348.54 إشبيلية 185.165. فالنسيا 170.676. فياريال 108.597. أتلتيك بلباو 103.188. Advertisements ريال بيتيس 100.359. ريال سوسييداد 81.1410. إسبانيول 68.7411. سلتا فيغو 62.1212. ليفانتي 56.6013. خيتافي 56.28414. ليجانيس 52.0815. ألافيس 49.7716. إيبار 47.1217. أوساسونا 38.6918. غرناطة 35.4619. بلد الوليد 32.0320. ريال مايوركا 29.97.

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