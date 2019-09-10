اليمن يلاقي السعودية مساء اليوم في التصفيات المزدوجة

يواجه منتخب اليمن الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).



وستقام المباراة على استاد البحرين الوطني عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليمن.



وتعتبر هذه المباراة هي التحدي الثاني لمنتخب اليمن في مشواره بالتصفيات بعد مباراته الأولى التي خاضها يوم الخميس الماضي امام منتخب سنغافورة في سنغافورة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.



ويدرك الجهاز الفني ولاعبي المنتخب اهمية المباراة وصعوبتها، وأنها تحتاج إلى تحضير من نوع خاص كون الاخضر السعودي يعتبر من اقوى منتخبات القارة الآسيوية وأبرز المرشحين لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة في طريق الوصول إلى كأس العالم وكأس آسيا.



وخاض منتخب اليمن تمرينان حتى الآن في البحرين، كان التمرين الأول يوم أمس الأول في الملعب الخارجي للاتحاد البحريني استمر لمدة ساعتين، فيما كانت مدة تمرين الأمس والذي اقيم على نفس الملعب ساعة ونصف.



وركز الجهاز الفني خلال التمرينان على عدد من التمارين التكتيكية التي يسعى لتطبيقها عند مقابلة الاخضر السعودي بحثا عن ايقاف الخطورة وايجاد اسلوب لعب معين يتناسب مع امكانيات لاعبي اليمن.



وأسند الاتحاد الدولي الفيفا مهمة تحكيم المباراة لطاقم تايلاندي (حكم ساحة – مساعد أول – مساعد ثاني) فيما سيكون الحكم الرابع من الهند، وبالنسبة لمراقب المباراة فسيكون من الأردن ومراقب الحكام من هونغ كونغ.

