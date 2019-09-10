رياضة | ريال مدريد يشعل أزمة في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يشعل أزمة في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره نحو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بعد فشل التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وجَّه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع فان دايك بارتداء قميص الملكي وهو ما يشعل أزمة في ليفربول لأنه المدافع الأساسي في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنَّ ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فان دايك بمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من 125 ألف جنيه إسترليني، التي يحصل عليها حاليًا.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت".

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أرقام فان دايك تثبت أنه صخرة دفاع حقيقية

وحصد فان دايك لقب أفضل لاعب في أوروبا، ليكون بذلك هو أول مدافع في تاريخ كرة القدم يتوج بهذه الجائزة الرفيعة من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نجح اللاعب الهولندي في خطف اللقب بعد منافسة قوية مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقاد فان دايك ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2005، وكذلك لقب بطولة السوبر الأوروبي ونجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، وهذا بعدما تفوق المدافع صاحب ال27 عامًا على أسماء كبيرة مثل محمد صلاح وبرناندو سيلفا وسيرجيو أجويرو وهاري كين.

أرقام فردية خرافية من فان دايك

شارك فان دايك رفقة ليفربول في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أي إنه لم يغب سوى عن مباراة واحدة فقط، وسجدل ثلاث أهداف مع فريقه وصنع هدفين لزملائه، وتمكن فان دايك رفقة زملائه في خط الدفاع ورفقة حارسهم أليسون بيكر في جعل ليفربول يخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة من أصل 38 مباراة لعبت في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ولم ينجح أي مهاجم في "مراوغة" فان دايك خلال الموسم الماضي بالكامل، وكان اللاعب قد أكمل 50 مباراة بدون أن يتعرض للمراوغة، إلى أن كسرت هذه السلسلة بعدما تجاوزه لاعب أرسنال نيكولاس بيبي في مباراة ليفربول والجانرز الأخيرة في بطولة الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى ذلك نجح فيرجيل فان دايك في الفوز الالتحامات الجسدية 24 مرة، لا يمتلك سوى خطأ وحيد فقط منذ بداية الموسم الماضي تسبب في هدف كان أمام نادي فولهام.