رياضة | نيمار يقترب من معادلة رقم رونالدو "الظاهرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يقترب من معادلة رقم رونالدو "الظاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأسطورة البرازيلية رونالدو مسيرة لا تصدق في الثامن من يونيو 2011 كانت مليئة بالألقاب والأهداف مع منتخب السامبا.

وفي ساو باولو ، قال أو فينومو وداعًا مع البرازيل لمدة 14 دقيقة ، وأغلق حساباته بـ 62 هدفًا دوليًا في 98 مباراة.

قال رونالدو في ذلك الوقت: "لقد اصطف في الهجوم باحتمال يبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت ، والذي كان سيظل أملًا كبيرًا لبلاده.

واختتم: " نيمار هو وريثي ، "لديه موهبة هائلة وغرفة واسعة. لتحسين جسديا وتقنيا ".

أبرز هدافي البرازيل

بيليه: 77 هدفا في 92 مباراة

رونالدو: 62 هدفا في 98 مباراة

Advertisements

نيمار: 61 هدفا في 98 مباراة

روماريو: 55 هدفا في 70 مباراة

زيكو: 48 هدفا في 71 مباراة

بعد ثماني سنوات ، أصبح نيمار الآن مجرد هدف واحد من إجمالي رونالدو.

بعد تعادله مع اللاعب رقم 9 السابق ، سيكون لديه 15 لاعبًا إضافيًا ليكافئ بيليه 77.

تم تأجيل فوضى الصيف خلف نيمار وعاد إلى العمل بهدف في تعادل البرازيل 2-2 مع كولومبيا.

يذكر أن سيواجه البرازيل منتخب بيرو في تكرار لنهائيات كأس أمريكا في البحث عن 62 له.