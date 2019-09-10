رياضة | راتب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

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يحصل كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي على أعلى راتب في الفريق خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الأندية الإيطالية من حيث رواتب اللاعبين، إذ أنه يدفع لنجومه 294 مليون يورو سنويًا.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة بتقاضيه 31 مليون يورو سنويًا، خلال عقده الذي ينتهي في صيف 2022 وخلفه الهولندي ماتياس دي ليخت في المركز الثاني بـ8 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات، بينما الأرجنتيني جونزالو هيجواين في المركز الثالث بـ7.5 مليون يورو.

أما الأرجنتيني باولو ديبالا فهو في المركز الرابع بـ7.3 مليون يورو، ويليه أدريان رابيو بـ7 ملايين يورو بالإضافة إلى مليونين كمتغيرات، ثم آرون رامزي بـ7 ملايين يورو.

ويحتل المخضرم جيانلويجي بوفون المرتبة قبل الأخيرة في سلم الرواتب بـ1.5 مليون يورو فقط، حيث لا يتقاضى أقل منه سوى الحارس كارلو بنسوليو (0.3 مليون يورو).

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وصية كريستيانو رونالدو الأخيرة

وقدم كريستيانو رونالدو وصاياه حول ثروته وضروة أن الوريثة الرئيسية للنجم البرتغالي ستكون صديقته جورجينا رودريجيز التي ستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة والتي تقدم بأكثر من 300 مليون يورو تقريبًا.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في عام 2018 ولدى رونالدو ابن بكر، من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور وتوأم من أم غير معروفة.

ويلغت أرباح كريستيانو رونالدو في الموسم الماضي 113 مليون يورو بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس

واحتكر رونالدو وميسي جائزة الكرة الذهبية لـ10 أعوام قبل أن يكسر الاحتكار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 ويتوج بالجائزة في وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين.