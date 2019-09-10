رياضة | كذبة ليفربول تتسبب في ورطة لنجم فرنسا

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نفى الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس الإسباني ما أثير عن معاناته من إصابة في الركبة مما حرمه من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي في العام الماضي.

وفشل انتقال نبيل فقير إلى ليفربول في صيف 2018 بعدما انسحب النادي من الصفقة بسبب مخاوف من معاناته من إصابة في الركبة، على عهدة تقارير سابقة.

وظهر تألق نبيل فقير بشدة مع ليون في موسم 2017- 2018، وتواجد في قائمة فرنسا التي توجت بلقب مونديال روسيا 2018، وعانى بعدها من انخفاض مستوى ملحوظ الموسم الماضي، قبل أن ينتقل هذا الصيف إلى ريال بيتيس.

وقال نبيل فقير لصحيفة "ذا صن": "أتينا من عام استثنائي، أصبحنا خلاله أبطالًا للعالم، كانت هناك أسباب عديدة لانخفاض مستواي، ليس من بينها فشل الانتقال إلى ليفربول، فهذا جزء من الحياة".

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وأضاف فقير: "حاولت ألا أهتم بالأمر، نعم كان يؤثر على ذهني، ولكني أخبرت نفسي بأن هذا قدري، ولكن هذا ليس سبب الموسم المتوسط الذي مررت به، نعم حتى الآن أفكر في تلك الصفقة، ولكني لا أشعر بأي ندم.. شعرت بالألم من الأكاذيب العديدة التي انتشرت حينها، كل شيء قيل عن أسرتي بشكل خاص كان يؤلمهم كما كان يؤلمني، خاصة عندما تعرف أن كل ما أذيع خطأ".

واختتم: "عندما تكون شخصا جيدا في الحياة، دائمًا ما ينتهي بك الأمر بشعورك بالسعادة والهدوء، وهذا هو حالي اليوم".

وانضم فقير لريال بيتيس هذا الصيف قادمًا من ليون مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أنه استعاد بعضا من بريقه، بعدما سجل هدفين في أول مباراتين خاضهما في إسبانيا.