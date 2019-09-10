رياضة | رسالة خاصة من ميتشو لجماهير الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من ميتشو لجماهير الزمالك قبل لقاء جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مدرب نادي الزمالك، رسالة خاصة لجماهير الفارس الأبيض عقب التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخ النادي.

وفاز نادي الزمالك على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية من كأس مصر والتي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وكتب ميتشو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد بجعل جماهير الزمالك سعيدة، كما أوجه الشكر للجماهير على الحب والدعم، أنهم اللاعب رقم 12، التركيز في الوقت الحالي مُنصب على مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال".

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وجاءت ثلاثية نادي الزمالك في شباك بيراميدز عن طريق؛ يوسف أوباما وهدفين بقدم المغربي الدولي أشرف بن شرقي المنضم حديثاً للأبيض في سوق انتقالات الصيف 2019.

وينتظر أن يلتقي نادي الزمالك مع منافسه جيرناسيون السنغالي مساء يوم السبت المقبل والموافق 14 سبتمبر خارج مصر، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 عقب فوزه على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الذهاب ثم بسداسية دون مقابل بلقاء الإياب.

وعلى صعيد آخر؛ غرد ميتشو عبر حسابه بموقع تويتر، مشيداً بدور شيكابالا مع الفريق الأبيض حيثُ قال: "شرف كبير لي تدريب أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الزمالك قائدنا شيكابالا، الرجل القادم من أسوان هو مدرب ثان في الملعب، يعطي كل ما لديه في الملعب من أجل الجماهير ومن أجل النادي وقدم أفضل ما يمكنه لمساعدة الفريق في التتويج بكأس مصر".