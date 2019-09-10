رياضة | عاشور يغيب عن مران الأهلي الجماعي وربيعة يواصل التأهيل

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واصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

وأدى ربيعه جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه في ملعب التتش والذي اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية القوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

واشتكى ربيع من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وقطع مدافع الأهلي شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر غد؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

عاشور يكتفي بجسلة في الجيم

اكتفى حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ا بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيرات الأهلي بالقاهرة لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى عاشور، جلسة في الجيم وفق البرنامج الذي حدده الجهاز الفني والذي يسعى لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين للتخلص من الإجهاد.

واشتمل مران الفريق اليوم على جانب خططي ركز خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على بعض الجمل الفنية وتحدث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران لنقل تعليمات وتصويب الأخطاء.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر غد؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

