رياضة | الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة كانو سبورت

Advertisements

انتظم محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت يوم 14من سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الشناوي في مران الفريق الجماعي، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في الكتف خلال التقسيمة التي خاضها الفريق أمس الأول، وفضّل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي.

وأكد الشناوي جاهزيته بعد انتظامه في مران الحراس، الذي أقيم تحت إشراف يانكون ميشيل، وشارك فيه شريف اكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان.

ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية فجر غد الاربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة؛ منها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بأثيوبيا، ويرأس بعثة الأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

فايلر يركز على الجانب الخططي في مران الأهلي

ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجانب الخططي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق بالقاهرة قبل السفر فجر غد إلى غينيا الاستوائية.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، قبل انطلاق مران الكرة والذي اشتمل على الجانب الفني والتكتيكي.

وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين لتوضيح بعض الأمور الفنية وتنفيذ التعليمات، وشارك ديفيد سيزا المدرب العام في المران الخططي مع اللاعبين.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر غد استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.